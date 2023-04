Mulher de Valverde reage após soco do uruguaio a Baena e lembra momentos difíceis por causa do filho

Mina Bonino, a mulher de Federico Valverde, abordou este domingo nas redes sociais a alegada agressão do médio do Real Madrid a Álex Baena, jogador do Villarreal que terá, segundo a imprensa espanhola, provocado o uruguaio nos últimos jogos entre as duas equipas , numa das ocasiões com a frase: "Chora agora que o teu filho não vai nascer", fazendo referência ao segundo filho do casal, que esteve em risco de vida."Tenho de dar explicações por me terem dito que a minha gravidez não podia continuar? Estivemos calados quase dois meses à espera do resultado para saber se podíamos ou não continuar, tendo já cinco meses de gravidez. Já passei pelo suficiente para me virem questionar sobre a saúde do meu filho. Apesar de tudo, do fundo do meu coração, não desejo que ninguém passe por uma situação semelhante", escreveu no Twitter.Baena, refira-se, já condenou a agressão de Valverde e negou quaisquer insultos ao médio dos merengues.