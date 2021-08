Real Madrid prepara para ataque galático a Mbappé: ofensiva guardada para o fecho do mercado

A menos de duas semanas do fecho do mercado de transferências, o Real Madrid continua a insistir na contratação de Kylian Mbappé e, segundo avança o 'AS', o clube prepara uma oferta final pelo astro francês, que será apresentada no dia 30, entre os 130 e os 170 milhões de euros.





Os merengues continuam focados no avançado parisiense e, aos 120 M€ que estavam preparados há alguns dias , juntam-se agora outros 40 M€, verba arrecadada depois de o emblema espanhol ter vendido Odegaard , médio norueguês, ao Arsenal.Segundo a mesma fonte, existem alguns "fatores-chave" para a concretização desta "oferta galática": a boa relação entre Florentino Pérez e Al-Khelaifi, assim como o facto de o PSG disputar a última partida para o campeonato no dia 29, antes da pausa nas competições internas onde os jogadores irão juntar-se às seleções.Outro bom indicador é que Mbappé tem sido bastante cuidadoso na sua aproximação à imprensa. O astro francês não tem prestado declarações, e tem tentado, o mais possível, fugir ao assunto de uma possível transferência para Espanha. O jogador não se deixa levar pela pressão de renovar pelos parisienses e está focado em concluir um negócio que venha a agradar as duas partes, uma vez que ele próprio tem uma ótima relação com o presidente do PSG.Recorde-se que o Real Madrid continua à espera de uma decisão que poderá chegar só mesmo no último dia de mercado. Caso Mbappé decida não sair de Paris, deverá, de qualquer maneira, rumar a Espanha no final do contrato , em 2022.