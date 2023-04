Valverde já sabe quantos jogos de suspensão poderá levar na sequência da agressão a Baena

O episódio da agressão de Valverde a Baena , instantes após a derrota do Real Madrid ante o Villarreal (2-3) há pouco mais de uma semana, não foi esquecida e, segundo avança a imprensa espanhola hoje, o médio uruguaio tem um pesado (e longo) castigo à sua espera.De acordo com o portal 'Relevo', o caso será analisado agora pelo Comité da Federação Espanhola. Valverde poderá ser punido com uma suspensão que deverá oscilar entre os quatro e os 12 jogos. A decisão, de resto, será conhecida no próximo mês e meio.Recorde-se que, na origem da agressão - que aconteceu junto ao autocarro do Villarreal -, estarão algumas palavras que Baena terá dirigido a Valverde relacionadas ao filho do jogador do Real Madrid, que esteve em risco de não nascer. O jogador do 'submarino amarelo', entretanto, negou ter proferido tais insultos