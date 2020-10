Álvaro González e o 'pesadelo' Neymar: «Recebi 2 milhões de mensagens. Diziam que me matavam»

Um verdadeiro inferno. É desta forma que Álvaro González explica o que tem vivido nas últimas semanas depois da polémica com Neymar no jogo entre o Marselha e o PSG no qual o internacional brasileiro o acusou de insultos racistas.





"Recebi mais de dois milhões de whatsapps com todo o tipo de ameaças, mensagens em várias línguas. Não percebia nada. Enviavam fotos dos nossos carros e diziam que viriam a minha casa matar-me ou mensagens com imagens da loja onde os meus pais trabalham, ameaçando que os iam buscar para os matar", afirmou à 'Dragoon', assumindo que teve medo."Na noite do jogo nem dormi porque a situação com o Neymar foi muito má. Acho que ele não tem noção da repercussão de tudo o que pode fazer, e no dia a seguir tinha os meus pais aqui comigo porque tinham medo, porque eu tinha medo. Passámos muito mal. Os meus pais viam-me chegar todos os dias e eram o espelho do que eu era: tristeza.Álvaro González confessou mesmo que chegou a pensar deixar o clube depois deste episódio que acabou por terminar sem qualquer sanção para nenhum dos dois jogadores (Neymar foi também acusado de insultos racistas ao japonés Sakai . "É impossível que um racista viva aqui nesta cidade. Disse-o ao mister e ao presidente que se não acreditassem na minha palavra preferia ir-me embora"