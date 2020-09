«Chinês de merda»: Cadena SER revela novo insulto de Neymar no jogo com o Marselha

O jogo do PSG com o Marselha, que a equipa de André Villas-Boas ganhou no Parque dos Príncipes, continua a dar que falar. Depois da troca de insultos entre Neymar e Álvaro Gonzalez, agora a Cadena SER garante que o brasileiro insultou o japonês Hiroki Sakai, outro jogador do Marselha.





Aquela rádio espanhola teve acesso a um vídeo em que, alegadamente, Neymar aparece a dizer a Sakai "chinês e merda" e "vai-te embora".Estes novos factos surgem no dia em que o comité de disciplina da Liga Francesa se reúne para decidir uma possível sanção ao brasileiro e a Álvaro Gonzalez, que, por troca de insultos racistas e homofóbicos.