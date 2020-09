Villas-Boas: «Tuchel disse-me ‘devias jogar na lotaria’. Respondi com a Atalanta»

André Villas Boas sublinhou o feito histórico do Marselha ao vencer o Paris Saint Germain (0-1) no Parque dos Príncipes, dez anos depois da última vitória.





"Eles levam 10 anos de domínio, mas isso custou-lhes mais de 1000 milhões de euros. Eles querem é ganhar a Liga dos Campeões, mas aí ainda não conseguiram", afirmou o técnico, no final do encontro.O jogo foi quente, com cinco expulsões, e Villas Boas até chegou a ser provocado por Thomas Tuchel no final. "O Tuchel virou-se para mim e disse: 'devias jogar na lotaria'. Eu respondi: 'jogaste na lotaria antes do jogo com a Atalanta?'. Mas tenho muito respeito por ele", garantiu AVB, em referência ao triunfo sofrido do PSG na última Liga dos Campeões, diante dos italianos, em que os franceses deram a volta nos descontos e venceram por 2-1.Questionado sobre as acusações de racismo que Neymar fez a Alvaro González , Villas-Boas admitiu não se ter apercebido e lembrou ainda a atitude de Di María para com o espanhol. "Não há espaço para o racismo no futebol, espero que não tenha acontecido nada e seria grave se assim fosse mas acho que não. E há uma cuspidela de Di María. É de evitar...", referiu o treinador português, que deixou uma mensagem ao brasileiro e ao argentino: "Quero felicitar os dois, que vieram de um problema [Covid-19) e estiveram em excelente nível."