Mbappé explicou-se a Griezmann: os pormenores da reunião para acabar com a polémica da braçadeira

O 'L'Équipe' dá conta, esta quinta-feira, de uma reunião entre Mbappé e Griezmann onde o primeiro, avançado do PSG, se mostrou compreensivo com o facto do jogador do Atlético Madrid ter ficado desiludido com a decisão de Didier Deschamps , de atribuir a braçadeira de capitão da seleção francesa ao astro , de apenas 24 anos.Segundo a mesma fonte, Mbappé garantiu a Griezmann que "contava com ele" para o ajudar a liderar os bleus, e para ser uma voz dentro de campo e no balneário neste novo ciclo.Ainda segundo o jornal francês, ambos os jogadores saíram da reunião "com um sorriso", indicando que o episódio poderá (ou não) estar ultrapassado.A atribuição da braçadeira a Mbappé, refira-se, já foi criticada por várias lendas da seleção francesa, entre as quais Robert Pirès e Dominique Rocheteau.