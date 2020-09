Neymar recebe apoio de peso: «Pena eu não jogar contra esse racista de merda»

As acusações de racismo apontadas por Neymar na polémica com Álvaro González no PSG-Marselha já levantaram uma onda de apoio. Thiago Silva (ex-PSG), Felipe Melo – "Fez bem, pena eu não jogar contra esse racista de merda!", escreveu o veterano médio do Palmeiras – e Dani Alves mostraram-se solidários com o compatriota. Também Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, colocou-se ao lado de Neymar.





Neymar utilizou, entretanto, as redes sociais para mostrar arrependimento da aagressão a Álvaro mas exigiu um castigo ao rival do Marselha. "Uma ação levou a uma reação e chegou onde chegou. Aceito a minha punição porque deveria ter seguido no caminho da disputa limpa do futebol. Espero, por outro lado, que o defensor também seja punido", escreveu o craque do PSG. "As agressões, insultos e palavrões são do jogo. Não dá para ser carinhoso. Entendo-o, em parte. Faz parte. Mas o preconceito e a intolerância são inaceitáveis. Eu sou negro, filho de negro, neto e bisneto de negro. Tenho orgulho e não me vejo diferente de ninguém", desabafou Neymar, nas redes sociais.