Noël Le Graët afastado da presidência da federação francesa

Noël Le Graët foi afastado esta quarta-feira da presidência da Federação Francesa de Futebol, após reunião do comité executivo do organismo, avança o 'L'Équipe'.Philippe Diallo, vice-presidente da referida federação, assume agora o cargo de forma interina por tempo indeterminado, conforme está previsto no estatuto federal.Noël Le Graët não resiste assim às recentes polémicas em que esteve envolvido nos últimos dias. Após ter desvalorizado a possibilidade de Zidane vir a treinar a seleção brasileira e vincar que não lhe ia atender o telefone caso este lhe ligasse, o agora antigo dirigente da FFF foi ainda acusado de assédio sexual por parte de Sonia Souid, uma das mais influentes agentes desportivas do futebol francês.