Novas denúncias contra o antigo presidente da federação francesa: «Só pensava abaixo da cintura»

Cerca de duas semanas depois de ter sido afastado da presidência da Federação Francesa de Futebol (FFF) e de ter sido acusado de assédio , Noël Le Graët volta a estar debaixo de fogo. Desta feita, o gaulês foi alvo de uma denúncia por parte de uma antiga colaboradora no organismo - que preferiu manter o anonimato -, que garantiu que o dirigente, de 81 anos, era um "caçador" e chegou a tratá-la como "bombom"."Quantas vezes me disse: 'Deves ser um bombom'? Só pensava abaixo da cintura", disse a vítima à 'Presse-Océan', antes de relatar um cenário do qual Le Graët "voltou bêbado". "Dizia-me: 'Tem cuidado'. O álcool desinibia-o. Toda a gente conhecia o seu comportamento inapropriado. Dizíamos que era um caçador".A mulher garantiu, no entanto, que Noël Le Graët "não lhe colocou a mão em cima nem tentou tocar-lhe" em momento algum.Noël Le Graët, refira-se, está a ser investigado por assédio sexual na sequência do depoimento de Sonia Souid, que frisou que o homem deixou claro que queria que esta "acabasse na sua cama".