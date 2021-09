Nuno Mendes em grande destaque no 'L'Équipe'

Uma das transferências mais caras deste mercado foi a de Nuno Mendes. O lateral português, ex-Sporting, transferiu-se dos leões para o PSG, e a imprensa francesa, em especial o 'L'Équipe', destaca precisamente essa contratação na publicação desta quarta-feira, na primeira página onde também surgem, em segundo plano, Laborde, Boateng e Camavinga.





Recorde-se que o defesa de apenas 19 anos foi um dos pilares do Sporting na conquista do título da Liga NOS em 2020/2021, e transferiu-se para os parisienses num negócio que deverá trazer 47 milhões de euros aos cofres de Alvalade: à opção de compra de 40 M€ no final da temporada, junta-se uma taxa de empréstimo de 7 M€.