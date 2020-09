Payet faz montagem e coloca cabeça de Neymar no corpo... de um cão

O ambiente já estava tenso depois da 'batalha campal' no Marselha-Paris SG (0-1) e Dmitri Payet fez questão de atirar mais achas para a fogueira. O médio, que também andou pegado com Neymar na partida de ontem, resolveu fazer uma montagem com rappers marselheses, substituindo as suas caras pelas de colegas de equipa... e colocando no corpo do cão a cabeça de Neymar. Cão esse que estava ao colo de Alvaro González, precisamente o jogador que Neymar acusou de racismo...





Recorde-se que partida terminou com cinco expulsões nos descontos, depois de futebolistas de ambas as equipas se envolverem em confrontos em pleno relvado. Neymar foi um dos que viu vermelho, depois de bater na cabeça de Alvaro. O espanhol terá chamado o brasileiro de "macaco" durante o encontro.