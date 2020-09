Pegou-se com Neymar, tem o número de telefone na Internet e já foi ameaçado de morte

No epicentro dos acontecimentos quentes com Neymar no PSG-Marselha esteve Álvaro González. O central, de 30 anos, viu o Marselha sair em sua defesa e agradeceu o apoio nas redes sociais. No entanto, os responsáveis marselheses não esconderam a indignação com as repercussões das acusações de Neymar e revelaram "ameaças de morte".





'Batalha campal' no PSG-Marselha teve 5 expulsões em 2 minutos e Neymar no olho do furacão: «Tu és racista!»



"Esta controvérsia já teve consequências sérias. O clube condena a disseminação do número privado de Álvaro e seus familiares pelos media brasileiros, assim como nas redes sociais, que já motivaram ameaças de morte", refere o comunicado.Álvaro não é um ‘novato’ no que toca a polémicas. Em 2016, quando representava o Espanyol, ficou famoso um incidente com Messi, no dérbi da Catalunha. O defesa fez um gesto a apontar a baixa altura do argentino, que replicou: "E tu és ruim." O ‘bate-boca’ terminou no entanto em sorrisos. "Tínhamos ambos razão", confessou González.