Presidente da federação francesa pede desculpa a Zidane: «Declarações desajeitadas criaram mal-entendido»

Nöel Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), lamentou esta segunda-feira as suas mais recentes declarações, onde afirmou que "não lhe faria diferença" se Zidane comandasse a seleção brasileira , garantindo que não atenderia a chamada do antigo médio gaulês caso este lhe tentasse ligar. Em comunicado divulgado pelo 'L'Équipe', o dirigente diz que tudo não passou de um "mal-entendido"."Essas minhas declarações desajeitadas criaram um mal-entendido. Gostaria de apresentar as minhas desculpas pessoais por aquilo que disse, que absolutamente não refletem os meus pensamentos nem a minha consideração pelo jogador que Zidane foi, assim como pelo treinador que se tornou", pode ler-se.O caso gerou muita polémica em França nas últimas horas, com figuras conhecidas do futebol (e não só) a manifestarem o seu apoio ao ex-campeão do Mundo.Zidane, refira-se, ainda não reagiu ao sucedido.