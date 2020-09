Racismo e homofobia: Álvaro González e Neymar podem não jogar mais este ano

O jornal francês 'L'Équipe' escreve esta terça-feira que Álvaro González, jogador do Marselha, e Neymar, avançado do PSG, podem ser punidos com 10 jogos de suspensão, o que significaria que nenhum deles voltaria a jogar este ano no campeonato.





Em causa ono Parque dos Príncipes, que a equipa treinada por André Villas-Boas ganhou. Neymar acusa o jogador espanhol de proferir insultos racistas e Álvaro diz por sua vez que o brasileiro fez comentários homofóbicos. O artigo 9 do regulamento da Liga francesa tem mão pesada - nove ou dez jogos - para "qualquer insulto por motivo de ideologia, raça, nacionalidade ou etnia".O veredicto da Liga sobre este caso deve ser conhecido dentro de uma ou duas semanas, depois de uma minuciosa análise por parte dos especialistas da liga.PSG e Marselha veem e reveem, por sua vez, os vários ângulos das imagens televisivas com vista a esclarecer a fazer a defesa dos respetivos jogadores.