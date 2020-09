Villas-Boas defende Álvaro González e lembra: «Neymar também já sofreu com falsas acusações»

André Villas-Boas não duvida da inocência de Álvaro González, jogador do Marselha que foi acusado por Neymar de proferir declarações racistas no decorrer do jogo com o PSG, em Paris. O treinador português confirma que o espanhol recebeu ameaças de morte depois do sucedido e recorda que o brasileiro já foi injustamente acusado de algo que não fez.





"Estamos todos ao lado do jogador, à procura de apurar a verdade. Temos a certeza que o Álvaro não é racista. O Marselha é um clube multiracial, temos pessoas do mundo inteiro. Vamos todos tentar encontrar a verdade, não temos dúvidas do que o Álvaro disse. O Neymar também já foi alvo de falsas acusações e sofreu muito com isso. Ele sabe o impacto que uma acusação falsa pode ter. Isto não é bom para o Álvaro, é um assunto sensível. Vou estar ao lado do meu jogador, conheço-o, sei como ele é e o que representa", explicou o técnico português, em conferência de imprensa.Depois confirmou que o jogador espanhol tem recebido ameaças. "As ameaças de morte são verdade. Informámos a polícia e agora esse assunto está nas mãos deles. Isto são as consequências da acusação, infelizmente chegou a este ponto. Espero que tudo acabe em breve. Todos sabemos o que aconteceu", acrescentou Villas-Boas.Recorde-se que Neymar foi acusado de violação por uma modelo brasileira, um caso que se tornou muito mediático e que terminou com o arquivamento do processo.