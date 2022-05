Al-Khelaïfi sobre a denúncia da LaLiga: «As coisas que Tebas diz não são problema meu»

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, falou esta segunda-feira em conferência de imprensa, lado a lado com Mbappé , sobre a renovação de contrato do avançado gaulês, frisando que a Liga francesa conseguiu segurar "o melhor jogador do Mundo"."Dissemos-lhe o que podíamos oferecer. O projeto desportivo é importante para todos os jogadores. O que queremos é ganhar. Investimos em jogadores para ganhar. Temos alguém magnífico como jogador, como pessoa e como imagem para o país. É uma grande decisão para França. É algo muito positivo. Segurámos o melhor jogador do Mundo no nosso campeonato. Os jornalistas devem estar contentes por ele", começou por referir o catari, antes de abordar a denúncia da LaLiga acerca dos valores praticados no negócio."O presidente da Ligue 1 é Vincent Labrune, é o que posso dizer neste momento. Apenas retiro a parte positiva para nós como clube. Como sabem, tenho muito respeito pela LaLiga, mas também o merecemos. Temos o melhor jogador do Mundo e isso é o mais importante de tudo. As coisas que Tebas diz não são problema meu. Pode ter medo que a Ligue 1 seja melhor que a LaLiga. É algo bom para nós. Estamos focados no nosso clube, liga e no melhor jogador do Mundo. Não escutamos o resto", rematou.Recorde-se que de acordo com o 'The Sun', Mbappé vai amealhar, só em prémio de assinatura, 300 milhões de euros