Contratação de Pogba pode ser a chave para segurar Mbappé no PSG

Os rumores que colocam Pogba na rota do PSG parecem cada vez mais ser uma realidade. O francês já assumiu, durante a concentração da seleção, que não teve qualquer proposta para renovar por parte do Manchester United e os parisienses estão muito atentos à situação do jogador, tendo-o como uma prioridade para atingir um outro fim: é que a chegada do médio, que teve uma boa prestação no Euro'2020, pode ser peça chave para segurar Mbappé, com quem tem uma boa relação.





Mas apesar do PSG ter o histórico de contratar a preços astronómicos, esta operação pode não ser assim tão simples: é que as últimas aquisições dos parisienses, nomeadamente a de Hakimi , por 60 milhões de euros, obrigam a equipa da capital francesa a vender para equilibrar as contas, numa equação onde também entram as contratações de Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma que, apesar de terem chegado a custo zero, auferem salários muito altos.Segundo avança o jornal 'Marca', Sergio Rico, Kehrer ou Kurzawa são jogadores dispensáveis e que estão na porta de saída dos franceses, sendo que qualquer boa oferta poderá ser imediatamente considerada, num esforço para juntar fundos para a contratação do atual médio do Manchester United. Além do mais, a presença de muitas caras conhecidas pode ser uma 'alavanca': Kimpembe e Mbappé são colegas de seleção de Pogba, mas o francês também mantém uma boa relação com Neymar.