Decisão comunicada por Luís Campos: Neymar e Renato Sanches entre os que não contam para o PSG

??Luis Enrique et Luis Campos ont reçu plusieurs joueurs ce matin au Campus PSG

??Verratti, Neymar, Ekitike, Bernat et Sanches

Ils ne comptent pas sur eux

Ces joueurs n’ont pas participé aux photos officielles de la LFP

Neymar et Verratti se sont entrainés en salle — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 9, 2023

Neymar, Verratti, Ekitike, Bernat e Renato Sanches foram informados esta quarta-feira de que não fazem parte dos planos do PSG para esta temporada, avança a 'RMC Sport'. Luís Campos, diretor desportivo do emblema francês, comunicou a decisão aos jogadores por indicação de Luis Enrique. A mesma fonte revela que os atletas não tiraram as fotografias oficiais.Resta saber o que o futuro lhes reserva... com a Arábia Saudita sempre à espreita. O Al Hilal de Jorge Jesus já terá feito uma abordagem portambém já foi associado ao emblema saudita epoderá rumar à Roma de José Mourinho.A estes cinco casos há ainda a acrescentar a situação indefinida do PSG.