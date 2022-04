Hamraoui volta às polémicas no PSG: confusão no treino obriga a intervenção de colegas de equipa

Kheira Hamraoui, jogadora do PSG que em novembro de 2021 foi agredida enquanto regressava a casa com Aminata Diallo, envolveu-se novamente numa situação complicada, desta vez no treino das parisienses.Segundo o 'Le Parisien' e o jornalista Romain Molina, Hamraoui desentendeu-se com várias companheiras durante a sessão de trabalho, num conflito que envolveu insultos e terá começado num ensaio de um lance de bola parada.De resto, o diário francês adianta que Hamraoui e as várias colegas de equipa tiveram mesmo de ser separadas por outras companheiras. A jogadora ficou fora da convocatória do PSG para o encontro desta tarde (17h).Recorde-se que já não é a primeira vez que a jogadora gaulesa se envolve em sarilhos. Há cerca de um mês, acusou algumas colegas de assédio moral, visando a passividade do clube quanto à situação. Em novembro do ano passado, decorreu uma extensa investigação depois de Hamraoui ter sido agredida com uma barra de ferro quando voltava para casa, de carro, com Aminata Diallo, que inicialmente chegou a ser a principal suspeita de lesionar a própria colega de posição.