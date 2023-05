Hospital espanhol faz ponto de situação sobre estado de saúde do guarda-redes do PSG

Sergio Rico, guarda-redes do PSG, permanece estável e sedado numa Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Virgen del Rocío, de acordo com um comunicado emitido esta terça-feira pela unidade hospitalar.O estado de saúde do jogador espanhol, que sofreu um traumatismo cranioencefálico após ter caído de um cavalo em Huelva no domingo, continua "sem alterações significativas" desde ontem, estando a ser acompanhado por especialistas em Medicina Intensiva e a aguardar evolução clínica nos próximos dias, conforme se pode ler no comunicado.Recorde-se que Alba Silva, mulher de Sergio Rico, fez ontem uma publicação nas redes sociais , onde agradeceu o apoio que tem recebido nos últimos dias.