Jogadoras do PSG envolvidas em agressão estiveram frente a frente e trocaram acusações

Aminata Diallo, jogadora do PSG que alegadamente planeou, a 4 de novembro, um ataque a uma colega de equipa , Kheira Hamraoui, foi absolvida sem acusações, numa investigação que segundo o 'L'Équipe' ainda não estará concluída.O diário francês avança que outro dos suspeitos, um homem que se acreditava ter sido o "autor de alegados telefonemas ameaçadores", também foi libertado.Recorde-se que o PSG já reagiu ao sucedido. O clube francês, que cancelou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lyon, já apelou à justiça, de modo a apurar os factos e esclarecer o sucedido. As duas jogadores estiveram ausentes do último treino da formação gaulesa.O 'L'Équipe' avança também que contactou fontes policiais próximas à investigação, que garantiram que as duas jogadoras estiveram frente a frente e trocaram várias acusações, num encontro que durou cerca de duas horas.Hamraoui frisou ter achado estranha "a lentidão de Diallo com o carro no momento do ataque". A acusada defendeu-se, justificando que agiu assim graças ao "estreitamento da rua" onde seguiam.