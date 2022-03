«Mbappé tem mais possibilidades de ganhar a Bola de Ouro no PSG do que se sair»

Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de futebol, 'convidou' Mbappé a ficar no PSG. Na opinião do gaulês, o avançado tem "mais possibilidades de ganhar a Bola de Ouro" se não sair para o Real Madrid no mercado de verão."Quero que [Mbappé] fique em Paris. Para o futebol francês é melhor ter um dos melhores jogadores do Mundo, senão o melhor, no nosso campeonato. Tem mais possibilidades de ganhar a Bola de Ouro aqui do que se sair. O PSG está com pouca sorte, mas ainda é um grande clube", explicou em entrevista à 'Ouest-France'.Questionado sobre a possibilidade de Zidane vir a ser o futuro treinador dos parisienses, Le Graët foi breve. "Seria muito bom para eles".Recorde-se que, nos últimos dias, Mbappé tem dado que falar. O avançado francês foi 'apanhado' a dizer que se encontrava "bastante farto" da formação da capital francesa e, uns dias antes, após a pesada derrota no terreno do Monaco (0-3) , deu a entender que seria 'indiferente' se o PSG perdesse ou ganhasse por 9-0 , uma vez que "as pessoas só se lembrariam do resultado na Liga dos Campeões"