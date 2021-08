Messi já tem contrato do PSG em mãos: os três pontos que estão a atrasar o acordo

Lionel Messi permanece na Catalunha um dia após ter-se despedido oficialmente do Barcelona. Tudo aponta para que o craque argentino vá mesmo tornar-se jogador do Paris Saint-Germain, mas nesta altura existem ainda várias arestas por limar antes que as partes cheguem a acordo total para a concretização do negócio.





Segundo o 'Mundo Deportivo', Messi recebeu no domingo a proposta de contrato do PSG e está a analisar as condições apresentadas com o pai, que é também o seu empresário, e os advogados, tendo em conta que "há aspectos que devem ser vistos à lupa e sobre os quais ainda existem algumas divergências a resolver".O primeiro detalhe contratual prende-se com o salário anual que o avançado, de 34 anos, irá auferir ao serviço do emblema parisiense. O jornal francês 'L'Équipe' avançara que o vencimento seria de 40 milhões de euros (M€), além de um prémio de assinatura de 30M€. Mas o 'Mundo Deportivo' garante que esses valores "não são corretos".Outro dado importante está relacionado com os direitos de imagem, uma vez que no Barcelona era Messi quem detinha os seus próprios direitos mas, no PSG, o cenário poderá ser diferente. Além destes pontos, o jornal catalão sublinha ainda a questão relacionada com as marcas que patrocinam Messi e o PSG. O argentino é apoiado pela Adidas, mas o clube da capital francesa é equipado pela Nike.A fechar, o 'Mundo Deportivo' escreve que Messi só irá viajar para Paris quando receber o 'ok' dos seus representantes, algo que deverá suceder nos próximos dias. Só depois disso Messi irá realizar exames médicos, colocar o acordo 'preto no branco' e ser oficializado como reforço dos parisienses.