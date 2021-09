Messi, Neymar e até Emmanuel Macron: Paris SG dá tudo para manter Mbappé

Kylian Mbappé entrou no último ano de contrato com o Paris Saint-Germain e a partir de janeiro pode assinar a 'custo zero' com outro clube. O Real Madrid, que este verão tentou contratar o avançado de 22 anos mas foi 'ignorado' pelos parisienses, posiciona-se como o mais forte e provável destino do craque a partir da próxima época, até porque o jogador já admitiu que tem o sonho de representar os merengues.





Mas o Paris SG ainda não desistiu de renovar com Mbappé e, segundo a 'Marca', o clube liderado por Nasser Al-Khelaïfi está a tentar de tudo para conseguir esse objetivo. Até mesmo... a via diplomática. De acordo com o diário desportivo espanhol, nas últimas semanas, o presidente francês, Emmanuel Macron, tem enviado mensagens privadas a Mbappé para convencê-lo a ficar em Paris. Isto depois de Macron ter afirmado publicamente, antes do Euro'2020, quando realizou uma visita oficial ao estágio da seleção gaulesa, que o avançado deveria ficar no clube por ser um exemplo a seguir pelos jovens franceses.De acordo com a 'Marca', no último ano, Mbappé rejeitou duas propostas oficiais para renovar, sendo que a mais recente previa um novo contrato de duas épocas e colocaria o avançado a ganhar mais... do que Messi e Neymar . Mas é provável que o Paris SG volte à carga já em outubro.A 'Marca' escreve ainda que "a figura de Neymar pode ser um trunfo importante" para o Paris SG convencer Mbappé a renovar, uma vez que o brasileiro já admitiu que gostaria de continuar a jogar ao lado do jovem francês. A este facto junta-se a chegada de Messi ao clube, algo que também terá agradado a Mbappé, tendo em conta que o francês vê com bons olhos a ideia de formar, ao lado do argentino e também de Neymar, um tridente ofensivo de excelência.