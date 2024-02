O pormenor no adeus de Mbappé que deixou os jogadores do PSG... muito confusos

? "MBAPPÉ reveló al VESTUARIO del PSG que se marchaba... ¡hablando en ESPAÑOL!"



"Algunos NO APLAUDIERON porque NO se ENTERABAN de lo que decía".



EXCLUSIVA de @alexsilvestreSZ en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/GsHGLab0HT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 21, 2024

Mbappé já tem tudo acertado para rumar ao Real Madrid a partir de 1 de julho, altura em que termina contrato com o PSG, mas nem por isso a imprensa espanhola deixa de continuar a revelar todos os pormenores dos bastidores da transferência. O programa 'El Chiringuito' garante mesmo que a maneira como o astro francês decidiu anunciar a sua saída aos companheiros foi algo insólita e que um pormenor em específico deixou alguns deles... muito confusos."Foi na passada sexta-feira, depois do treino. Todos os jogadores estavam no balneário e Mbappé ficou a falar com Luís Campos e Luis Enrique. Foi aí que Mbappé disse a Luis Enrique que se queria ir embora. Depois, entrou no balneário e é aí que comunica aos companheiros que vai sair. Mas comunica-o... em espanhol. O discurso de Mbappé é em espanhol. Disse que prometia dar absolutamente tudo para se ir embora com títulos e que garantia o máximo profissionalismo até ao fim", explica aquela fonte.Apesar de muitos dos companheiros terem aplaudido o discurso do avançado, uma vez que são vários os elementos do plantel do PSG que falam ou percebem espanhol, outros, como Kolo Muani, não entenderam as palavras de Mbappé e estranharam tudo inicialmente. Posteriormente, o jogador repetiu o discurso em francês e, aí sim, foi muito saudado por todos.Refira-se que, segundo a 'Marca' adiantou em tempo oportuno , Mbappé vai auferir um salário entre os 15 a 20 milhões de euros limpos por época, mais bónus por objetivos, num contrato válido por cinco anos até 2029 (além de um prémio de assinatura na ordem dos 50 milhões). Estes valores farão do astro francês o jogador mais bem pago do plantel dos merengues, contudo, nivelado com os pesos pesados do balneário como Modric, Kroos e Alaba. Apesar disso, isto representa uma redução considerável para aquilo que o avançado recebe atualmente na capital francesa, cerca de 32 milhões de euros líquidos por ano.