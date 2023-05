Os valores exorbitantes do contrato de Messi como embaixador do turismo da Arábia Saudita

O jornal espanhol 'Ok Diario' avança, esta terça-feira, com os valores astronómicos que Messi aufere por ser embaixador do turismo da Arábia Saudita, papel que levou o astro argentino a fazer a recente viagem polémica ao país e que, numa fase inicial, lhe valeu uma suspensão de duas semanas do PSG Segundo a mesma fonte, Messi ganha 7,5 milhões de euros por ano para promover o turismo nesse país do Médio Oriente: o contrato, que envolve "visitas ocasionais, campanhas promocionais, menções nas redes sociais e responsabilidades sociais e atividades enquanto membro da fundação", era válido de janeiro de 2021 até dezembro deste ano, mas só entrou em vigor em 2022 graças à pandemia da Covid-19.Já hoje, a France Press avança que o astro argentino vai mesmo jogar na Arábia Saudita na próxima temporada , juntando-se assim a Cristiano Ronaldo nesse campeonato. Ainda que a agência noticiosa não avance o destino final do craque, o 'Daily Mail' garante que se trata do Al Hilal, que ocupa o 4.º lugar da tabela.Além destes aspetos, o contrato contém ainda uma "cláusula de exclusividade". Esta, explica o 'Ok Diario', diz que nem Messi nem os agentes do jogador "devem, sem consentimento por escrito e durante o período do presente contrato, negociar, abordar, realizar, promover ou fechar acordos a nível mundial com o fim de promover qualquer outro destino turístico".