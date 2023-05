PSG "condena" insultos dos adeptos junto à sede do clube: «Comportamentos vergonhosos»

O PSG emitiu um comunicado a "condenar" os insultos de um grupo de adeptos à direção do clube e a alguns jogadores, como foram os casos de Lionel Messi Neymar , junto à sede do clube parisiense."O Paris Saint-Germain condena de forma veemente as ações intoleráveis e insultuosas de um pequeno grupo de indivíduos, ocorridas esta quarta-feira. Quaisquer que sejam as diferenças, nada pode justificar tais atos. O clube dá o seu total apoio aos seus jogadores, à sua direção e a todos os afetados por estes comportamentos vergonhosos", pode ler-se.Recorde-se que Messi foi suspenso pelo PSG por duas semanas, sem salário, por ter viajado sem autorização para a Arábia Saudita. Em Espanha, é avançada a notícia de que o argentino não vai renovar com os parisienses e está de saída no final da época.