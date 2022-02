PSG na corrida por Haaland: franceses vão agitar as águas e têm mais reforços de peso debaixo de olho

As recentes contratações de peso do PSG parecem não ter caído bem entre os adeptos do clube francês, mas nem por isso os parisienses pensam em deixar de reforçar a equipa. É que segundo o 'L'Équipe', os gauleses já aceitaram o facto de Mbappé querer abandonar o 'barco' e já preparam três negócios que prometem agitar o mercado de verão.O primeiro nome é o de Haaland. O avançado norueguês chegaria como principal destaque, o homem-golo que acabaria por substituir Mbappé. Porém, há apenas um obstáculo principal, uma vez que o dinheiro não será um problema para os responsáveis parisienses: Real Madrid e Barcelona também estão interessados na contratação do jogador.Pogba também estará, segundo a mesma fonte, na agenda como um dos possíveis reforços. O médio do Manchester United termina contrato com os red devils em junho de 2022, pelo que poderá sair a custo zero no mercado de verão. De resto, o interesse no médio gaulês não é de agora Lucas Paquetá, médio brasileiro do Lyon, é o último alvo, numa contratação que não só serviria para reforçar o setor do meio-campo, como para 'roubar' um dos jogadores-chave de uma das equipas que pode fazer frente aos parisienses na Ligue 1.