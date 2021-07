PSG pode cometer loucura por Mbappé: contrato 'astronómico' ao nível de Neymar a caminho

O objetivo do Real Madrid não se altera. Os merengues continuam ao 'ataque' por Mbappé, e o avançado francês já expressou a sua vontade de não renovar e de se transferir para a capital espanhola. O PSG, a ficar sem tempo e sem opções, tem um último trunfo na manga: segundo avança o jornal 'Marca', os parisienses planeiam fazer uma proposta de contrato que contemplará valores 'astronómicos', ao nível daqueles que Neymar, o jogador mais bem pago do clube (acima dos 30 milhões de euros), aufere. O problema é que o jogador quer a inclusão de uma cláusula que o permita sair para Espanha.





Os responsáveis dos parisienses pretendem 'blindar' o avançado de forma a que os merengues não consigam aliciar o jogador com uma melhor proposta a nível financeiro. Outros fatores que estarão a favor da equipa da capital francesa serão a boa relação de Mbappé com Pochettino e com a direção do clube, uma vez que o jogador também procura a melhor solução para ambos os lados, nunca esquecendo o desejo de sair.Segundo a mesma fonte, o PSG precisa ainda de vender alguns ativos para poder equilibrar as contas, principalmente depois das aquisições de Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma. Estes três últimos, apesar de terem assinado a custo zero, auferem salários elevados. O clube estará ainda a estudar possíveis alternativas caso se confirme mesmo a saída do francês para o Real Madrid, e Cristiano Ronaldo e Messi continuam a ser opções que, apesar de ainda não estarem descartadas, são muito difíceis.