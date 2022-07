Umtiti chumba nos exames médicos e é descartado pelo Rennes

Samuel Umtiti, que em dezembro de 2021 esteve nos planos do Benfica , chumbou nos exames médicos que realizou no Rennes e acabou descartado pela equipa francesa, avança a 'TV3'.O central gaulês, de 28 anos, continua fora dos planos de Xavi no Barcelona - e já foi informado nesse sentido -, e a sua saída é uma das grandes prioridades dos catalães, uma vez que aufere um salário relativamente elevado.De resto, o Rennes poderá mesmo abrir as portas a Morato: Florian Maurice, diretor-desportivo dos franceses, já confirmou o interesse no central brasileiro do Benfica , apesar de ter garantido que o clube está, neste momento, a estudar várias opções.Recorde-se que Umtiti renovou recentemente com o Barcelona , pelo que avançar para a rescisão de contrato do gaulês estaria fora de questão, uma vez que os catalães seriam obrigados a pagar os restantes quatro anos de contrato.