Foi suspenso por envolvimento em apostas e admite: «Perdi a paixão pelo futebol»

Prestes a regressar à competição depois de oito meses de suspensão por envolvimento em apostas desportivas, Ivan Toney, avançado do Brentford, admitiu que chegou a "perder a paixão pelo futebol", sublinhando, no entanto, que está entusiasmado por voltar a pisar os relvados."Não vi futebol uns tempos, talvez durante um mês e meio. Só via os jogos do Brentford, mas ligava a televisão e deixava o jogo a dar, só prestava atenção aos melhores momentos. Antes [da suspensão], via todos os jogos da Premier League que conseguia. Até os jogos de divisões inferiores, os que passavam na televisão. De certa maneira foi um castigo, mas depois percebi que era algo que não me estava a ajudar", começou por dizer à 'Sky Sports'.E prosseguiu: "É [preciso] ver futebol, aproveitar, e saber que quando voltar tenho coisas para fazer. Mentalmente foi difícil, mas acho que sou forte nesse sentido. Perdi a paixão pelo futebol a certo ponto. Mas o futebol é tudo o que conheço, tudo o que sempre fiz".Toney, que assumiu estar entusiasmado por regressar por ainda ter "muito para dar" ao Brentford, frisou ainda não compreender o porquê de Tonali, suspenso por 10 meses em outubro também por apostas desportivas, poder continuar a treinar com o Newcastle. "Ao início fiquei confuso, mas o que está feito está feito. Não posso andar por aí a dizer que não é justo, mas a verdade é que a vida não é justa. Todos sabemos isso", rematou.Refira-se que o castigo a Ivan Toney termina já no dia 17 deste mês, pouco antes do Brentford receber o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo (sábado, dia 20, 17h30)