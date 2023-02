Ferdinand e a trajetória de Enzo Fernández: «Nunca vi nada assim...»

Rio Ferdinand considera que Enzo Fernández, que trocou o Benfica pelo Chelsea no último dia do mercado de inverno a troco de 121 milhões de euros , tem tido uma trajetória notável no último ano, e destaca "a confiança" do médio argentino, considerando que este não precisará de muito tempo para se adaptar à Premier League."Acho que a confiança dele é o que se destaca mais para alguém tão jovem. A sua trajetória no último ano... Nunca vi nada assim, é algo que não mexe com ele. Vi-o jogar no Mundial, e entrou naquela equipa como se fosse alguém que deveria lá estar. Jogou o Mundial sem medos", começou por referir à 'BT Sport'.E acrescentou: "A pressão que os argentinos tinham para produzir [boas exibições] no Mundial, não só para o país como para Messi... Não dá para explicar o que significa. E ele [Enzo] chegou lá e jogou como se fosse outro jogo qualquer. Há alguns jogadores que pensamos que precisam de tempo para se adaptarem [à Premier League], e eu não sinto que ele seja esse tipo de jogador. Parece um jogador com uma mentalidade à altura", concluiu.Refira-se que apesar do empate deste sábado frente a West Ham (1-1) , Enzo contribuiu para o único golo do Chelsea na partida, num cruzamento finalizado por João Félix