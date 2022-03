Havertz e as deslocações do Chelsea: «Eu posso pagar, o mais importante é irmos aos jogos»

Kai Havertz, médio do Chelsea, 'ofereceu-se' para pagar as deslocações dos blues às partidas fora de casa, alegando que há coisas mais importantes a acontecer no Mundo neste momento do que decidir se a equipa tem de viajar de autocarro ou avião."Eu posso pagar. Penso que não será um grande problema para nós. Irmos aos jogos é o mais importante. Neste momento há coisas muito mais difíceis a acontecer no Mundo, comparativamente ao facto de termos de decidir se vamos de autocarro ou avião aos jogos fora de casa. Eu posso pagar, sem problema", afirmou o alemão em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões frente ao Lille.O Chelsea, recorde-se, está limitado, na sequência do 'congelamento' dos bens de Roman Abramovich, a cerca de 24 mil euros para encontros fora de portas , e Thomas Tuchel, o treinador, já descartou a hipótese de ir de autocarro