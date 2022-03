Iates de luxo de Abramovich 'colocados' em zonas seguras para escapar a sanções

O 'The Sun' adianta este sábado que Roman Abramovich, presidente do Chelsea, ordenou a retirada dos seus iates de luxo para "refúgios seguros", de forma a não serem alvos de sanções pelo governo britânico.Um dos iates do magnata russo, o 'My Solaris', avaliado em cerca de 513 milhões de euros, foi esta manhã visto em Tivat, cidade costeira em Montenegro. O outro, 'Eclipse', avaliado em 800 M€, foi visto pela última vez nas Caraíbas, mas deverá estar a caminho do Estreito de Gibraltar.A mesma fonte adianta ainda que o 'My Solaris' esteve recentemente em Barcelona para manutenção, e que foi obrigado a sair rapidamente para se deslocar para uma região segura como Montenegro ou as Maldivas.Já este sábado foi confiscado o maior iate à vela do Mundo , ao oligarca russo Andrey Melnichenko, que se encontrava atracado em Itália.Recorde-se que o Reino Unido bloqueou todos os bens de Abramovich e 'congelou' o Chelsea: para além de ter perdido o principal patrocinador nas últimas horas, a 'Three', o clube londrino está impedido de vender bilhetes e camisolas, assim como qualquer outro artigo de merchandising.Consulte aqui as principais perguntas e respostas sobre o delicado momento do clube.