'The Times' avança que Chelsea quer Luís Campos para fazer reestruturação 'agressiva' em janeiro

O 'The Times' avança que o Chelsea está interessado em contratar Luís Campos para diretor desportivo do clube, garantindo mesmo que Todd Boehly, dono dos blues, já falou com o português.Segundo a mesma fonte, Boehly está "insatisfeito" com as movimentações da formação inglesa no mercado de verão, e quer que o português seja parte de uma reestruturação "agressiva" em janeiro.O Chelsea foi a equipa que mais dinheiro gastou nesta janela de mercado, investindo mais de 270 milhões de euros.Refira-se ainda que nos últimos dias, antes dos blues oficializarem a contratação de Graham Potter, Boehly falou diretamente com Rúben Amorim para levantar a possibilidade do treinador do Sporting substituir Thomas Tuchel, despedido na passada quarta-feira Recorde-se que Luís Campos chegou ao PSG em junho para desempenhar o cargo de conselheiro para o futebol.