Alan Shearer também vai faltar a programa da BBC após afastamento de Gary Lineker

I have informed the BBC that I won’t be appearing on MOTD tomorrow night. — Alan Shearer (@alanshearer) March 10, 2023

Depois de Ian Wright ter anunciado que não vai comparecer no programa 'Match of The Day' da BBC, após o afastamento de Gary Lineker , agora foi a vez de Alan Shearer, também ele antigo avançado inglês, mostrar-se ao lado do até então apresentador do programa e revelar que também não estará presente."Já informei a BBC que não vou aparecer no MOTD amanhã à noite", escreveu no Twitter o ex-jogador de Newcastle, Blackburn Rovers e Southampton.Recorde-se que Gary Lineker foi afastado temporariamente do cargo de apresentador do referido programa, após comparar a política de imigração inglesa com a de Adolf Hitler.