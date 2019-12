Carlo Ancelotti oficializado como novo treinador do Everton

Carlo Ancelotti foi este sábado oficializado como novo treinador do Everton e sucede ao português Marco Silva no comando técnico dos toffees.



Através de uma nota publicada no site oficial, o Everton anunciou o acordo para as próximas quatro épocas e meia com "um dos treinadores de maior sucesso do futebol mundial" e destaca os titulos conquistados pelo italiano: "20 troféus, incluindo campeonatos em quatro países e três Ligas dos Campeões".



Aos 60 anos, Ancelotti, recentemente despedido do Nápoles, regressa a Inglaterra depois de ter orientado o Chelsea nas épocas 2019/2010 e 2010/2011 e conquistado uma Premier League, uma Taça e uma Supertaça.



Na mesma nota, o clube esclarece que Ancelotti vai ficar na bancada ainda no jogo desta tarde, frente ao Arsenal.