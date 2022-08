Conte leva desentendimento com Tuchel para as redes sociais: «A tua sorte é que não te vi...»

Conte e Tuchel estiveram 'picados' no dérbi londrino deste domingo entre Chelsea e Tottenham (2-2) , e o italiano parece disposto a não deixar a situação cair no esquecimento. Depois de se terem desentendido no primeiro golo dos spurs , os técnicos voltaram a pegar-se no final da partida , e Conte fez questão de, horas após o apito final, provocar o alemão... nas redes sociais."A tua sorte é que não te vi. Fazer-te uma rasteira tinha sido merecido...", escreveu o italiano, numa publicação onde mostra o vídeo de Tuchel a passar ao seu lado enquanto festeja um dos golos do Chelsea.Recorde-se que tanto Conte como Tuchel optaram por não desenvolver muito o tema no final do encontro, referindo que o desentendimento "não foi importante" e que se tratou de um "problema entre os dois"