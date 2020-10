Liverpool e Manchester United querem mudar o futebol inglês com o projeto 'Big Picture' mas a ideia está a ser muito criticada e pode trazer consequências negativas aos dois emblemas. Depois de seis equipas terem ameaçado deixar a Premier League, o governo britânico também condenou a proposta e agora a federação inglesa (FA) ameaça vetar a participação dos dois emblemas nas competições europeias.





Em carta dirigida aos clubes, Greg Clarke, presidente da federação inglesa (FA), deixou bem claro que o organismo que lidera é que pode ou não decidir sobre qualquer alteração nas atuais provas em solo britânico. E ainda faz a referência à emissão de licenças para as provas da UEFA, em jeito de ameaça aos dois clubes."É responsabilidade da Federação decidir sobre as competições em Inglaterra - incluindo qualquer nova competição proposta - e também é responsabilidade conceder as licenças, através da UEFA, para disputar provas europeias. Continuemos a trabalhar juntos para determinar o que é o melhor para o futebol inglês com diálogo entre todos os protagonista. Há mais do que economia no nosso futebol. As mudanças devem beneficiar os clubes, os adeptos e os jogadores, não se trata apenas de uma questão económica", escreveu o responsável.