Liga inglesa reúne sexta-feira de emergência após teste positivo de Arteta

A Liga inglesa de futebol vai reunir de emergência na sexta-feira para decidir uma eventual suspensão do campeonato, em virtude do teste positivo por Covid-19 do treinador do Arsenal, Mikel Arteta.

"À luz do anúncio do Arsenal, hoje à noite, confirmando que o seu treinador Mikel Arteta deu um resultado positivo para o Covid-19, a 'Premier League' convoca uma reunião de emergência dos clubes para sexta-feira de manhã sobre os futuros jogos", anunciou a entidade.

A comunicação surge pouco depois de a 'Premier League' ter garantido que a 30.ª jornada seria disputada normalmente este fim de semana, ou seja, à porta aberta, mantendo-se como um dos poucos campeonatos sem tomar medidas quanto à pandemia de Covid-19.



Já esta noite o Brighton anunciou o adiamento do jogo com o Arsenal, que estava agendado para sábado.



"Depois da comunicação do Governo esta tarde, todos os jogos da 'Premier League' vão manter-se, como estava agendado. O primeiro-ministro disse que todos os eventos desportivos devem ser disputados, mas também disse que poderão ser suspensos. Por isso, estamos a trabalhar com os clubes, com o Governo, com a Federação para cumprir os planos de contingência, caso as circunstâncias mudem", justificou o organismo, antes de conhecer a situação de Mikel Arteta.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios.