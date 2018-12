Pizza Hut diz que já recebeu currículo de Mourinho e pede referências... ao Manchester United

Hi @ManUtd, we've received a CV from Mr J Mourinho.

He's just applied for a job as pizza chef.

Please can you send through a reference. Thanks. — Pizza Hut Restaurants (@pizzahutuk) 18 de dezembro de 2018

As reações ao despedimento de José Mourinho não têm parado de surgir na imprensa e nas redes sociais. No entanto, a mais insólita foi mesmo a da Pizza Hut que aproveitou a situação para brincar com a 'disponibilidade' do treinador."Olá Manchester United, recebemos o currículo do senhor José Mourinho. Ele candidatou-se ao cargo de chef. Por favor, podem enviar as referências dele. Obrigado", pode ler-se no tweet.Mourinho, de 55 anos, chegou aos red devils em 2016/17, época em que alcançou os únicos títulos no clube, a Taça da Liga inglesa, a Supertaça e a Liga Europa. Após 17 jornadas, o Manchester United ocupa o sexto lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool. Na Liga dos Campeões, o Manchester United foi segundo na fase de grupos, atrás da Juventus, e nos oitavos de final defrontará os franceses do Paris Saint-Germain.







Manchester United despede Mourinho e memes 'queimam-no' na Internet



Manchester United despede Mourinho e memes 'queimam-no' na Internet











Os nomes apontados para o lugar de Mourinho no Manchester United