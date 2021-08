Afinal quem é o 7? Premier League regista Ronaldo no site oficial com o mesmo número de Cavani

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United não deixa ninguém indiferente. O avançado português, que fez história com a camisola número sete ao longo da sua carreira, foi esta sexta-feira oficializado pelo emblema inglês, e hoje a Premier League introduziu o perfil do capitão das quinas no site oficial com o número '7'... o mesmo que tem Cavani, avançado dos red devils, fazendo com que os dois jogadores apareçam na plataforma com o número idêntico.





Recorde-se que CR7 tem várias opções de dorsais para usar no Manchester United. O '7' só estará disponível em dois cenários: caso Cavani abandone o clube, ou caso a Premier League conceda uma autorização especial a jogador e a clube, situação que nunca se verificou até hoje na história do campeonato inglês. O internacional português poderá ainda optar pelo '28', número que utilizou durante o seu percurso no Sporting.