Suspensão do Man. City da Champions pode levar a saídas: De Bruyne poderá ser o primeiro

A exclusão do Manchester City das competições europeias, após não cumprir o Fair-play financeiro da UEFA, durante as próximas duas temporadas, poderá levar algumas das principais figuras do clube a seguir para 'outras paragens'. Entre elas, Kevin De Bruyne.

Em declarações à 'HLN', o internacional belga não escondeu que poderá ter de sair no final da temporada caso o clube não consiga reverter a atual situação - já recorreu da decisão ao TAS (Tribunal Arbitral do Desporto) - apesar de manter a confiança nas palavras dos dirigentes dos citizens.

"Estou a aguardar [por uma decisão definitiva]. O clube informou-nos que ia recorrer da decisão e que estavam 100 por cento convictos de que teriam razão. Eu mantenho a minha confiança no clube. Se eles dizem que é verdade, eu acredito", afirmou.

"Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Assim que haja uma decisão final, volto a pensar no assunto. Dois anos [sem poder participar na Liga dos Campeões] é muito tempo. Um ano é algo que eu estou disposto a cooperar", concluiu.