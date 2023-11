Autoridades colombianas prendem um dos suspeitos do sequestro dos pais de Luis Díaz

O portal colombiano 'Cambio' avança, esta quarta-feira, que as autoridades daquele país prenderam, nas últimas horas, um dos suspeitos do rapto dos pais de Luis Díaz , extremo do Liverpool.Segundo a mesma fonte, que cita detalhes da investigação, a detenção aconteceu numa propriedade situada em La Guajira. O homem capturado terá desempenhado um papel central no crime, uma vez que terá informado os responsáveis pelo mesmo do paradeiro dos pais do jogador.Além disso, refere o 'Cambio', o homem em questão também "alertava os sequestradores acerca de todos os movimentos da polícia e do exército", de forma a facilitar as operações.Refira-se que a mãe de Luis Díaz já foi entretanto libertada e já regressou para junto da família. O pai do jogador, no entanto, continua desaparecido.