«Darwin tem de fazer como eu e não pensar no valor da transferência para o Liverpool»

Van Dijk aconselhou Darwin Núñez a não pensar no valor da sua transferência do Benfica para o Liverpool - 75 milhões de euros mais 25 M€ por objetivos . Para o central holandês, o segredo para o sucesso do avançado uruguaio nos reds é continuar a trabalhar para ajudar a equipa."Tem de manter a cabeça baixa e, neste caso, marcar o maior número de golos possível pelo Manchester City", começou por dizer ao 'The Telegraph' em relação a Erling Haaland, seu adversário na Supertaça inglesa, antes de abordar a situação de Darwin."Com Darwin acontece o mesmo. Espero que possamos vê-lo a marcar ainda mais. Aquele golo [na Supertaça] foi importante. Ele tem de fazer o mesmo que eu [ao assinar pelo Liverpool]. O valor da transferência é algo em que não se deve pensar, e acho que ele não o faz".Van Dijk falou ainda de outro avançado dos reds, Roberto Firmino, como um exemplo daquilo que Darwin deve seguir. "[Darwin] Tem de continuar a aprender e a trabalhar. Nós jogamos de uma maneira que o avançado tem de defender muito, é algo que eles precisam de perceber. O Bobby [Firmino] dominou isso e hoje é um dos melhores nessa posição a fazê-lo. Pode aprender com ele, mas também pode trazer as suas próprias qualidades para o jogo com as suas arrancadas", concluiu.