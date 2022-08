«Estou aqui para aprender com os meus erros»: a reação de Darwin à cabeçada a defesa adversário

Soy consciente de la fea actitud que tuve. Estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar más. — Darwin Núñez (@Darwinn99) August 16, 2022

Darwin Núñez foi expulso esta segunda-feira no Liverpool-Crystal Palace por agredir um adversário à cabeçada. O avançado do Liverpool já reagiu à atitude, que diz ter sido "feia", nas redes sociais."Estou ciente da atitude feia que tive. Estou aqui para aprender com os meus erros e isto não vai voltar a acontecer", escreveu o internacional uruguaio na sua conta de Twitter.Pouco depois, Darwin voltou a publicar uma mensagem naquele rede social, agora dirigida ao clube. "Peço desculpa a todos no Liverpool. Vou voltar", pode ler-se.Recorde-se que as críticas a esta atitude do antigo jogador do Benfica se têm sucedido, como foram os casos de Jürgen Klopp