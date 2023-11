Família exige provas de vida do pai de Luis Díaz: «Queremos ter alguma paz de espírito...»

A família de Luis Díaz exigiu, nas últimas horas, provas de que o pai do jogador ainda está vivo, uma vez que foi raptado no passado dia 29 - há cerca de uma semana e meia - na Colômbia e que, desde aí, não se sabe nada sobre o seu paradeiro.Em declarações à televisão colombiana 'RNC', o irmão de Luis Díaz deixou um pedido ao grupo criminoso ELN, responsável pelo sequestro: "Aquilo que queríamos mais era ter provas disso, queríamos vê-lo e saber em que situação está o nosso irmão, nosso familiar, nosso pai e filho", referiu, em nome da família.E acrescentou: "Pedimos ao [grupo] ELN que nos envie provas da situação em que Luis Manuel se encontra neste momento, para que possamos ter alguma paz de espírito".Refira-se que o sequestro dos pais de Luis Díaz aconteceu na madrugada de sábado , dia 29 do mês passado. Poucas horas depois, o grupo ELN libertou a mãe do jogador , mas continua sem dar notícias do pai.