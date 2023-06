Ederson envolvido em polémica: vídeo com Grealish e Bernardo Silva 'denuncia' guarda-redes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O vídeo em que Grealish implora a Bernardo Silva para não sair do Manchester City tem, nas últimas horas, dado que falar pelos piores motivos, tudo por causa de um 'frame' onde o guarda-redes brasileiro Ederson surge a consumir uma substância ilegal no Reino Unido.Como se pode ver nas imagens, Ederson é visto a utilizar snus, algo que funciona como tabaco moído e que é distribuído numa espécie de saquetas de chá mais pequenas, que se colocam entre o lábio e a gengiva. A substância, de resto, é conhecida como sendo um autêntica 'bomba' de nicotina, sendo que os níveis são mesmo superiores aos de um cigarro normal.O consumo de snus já fez soar os alarmes da Premier League na temporada que agora terminou , e jogadores como Jamie Vardy, Lindelof ou Emil Krafth já terão sido apanhados a utilizar as tais saquetas.