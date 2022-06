Espanhóis apontam "preço exorbitante" exigido pelo Manchester City por Bernardo Silva

A saída de Bernardo Silva do Manchester City neste mercado de verão continua a ser uma hipótese , mas não será um negócio barato, uma vez que, segundo o jornalista Xavi Torres, da 'TV3', os citizens exigem o "preço exorbitante" de 85 a 95 milhões de euros para libertar o médio português.O Barcelona é um dos interessados na contratação do jogador - que até foi tema de conversa entre Guardiola e Laporta esta segunda-feira -, mas a frágil situação financeira dos catalães deve fazer com que o negócio não avance.De resto, recorde-se que Bernardo Silva, que tem contrato com a formação inglesa até 2025, vê o Barcelona como uma "opção prioritária" - segundo o 'Sport' -, uma vez que ficaria mais perto de Portugal.